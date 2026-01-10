Nach der Insolvenzanmeldung drohen den Anlagen des Kunststoffherstellers Domo in Leuna nun die Abschaltungen. Die Gewerkschaft IGBCE warnt vor drohenden irreparablen Schäden am Werk, das laut Saalekreis-Landrat das beste seiner Art in Europa ist.

„Wir geben Domo nicht auf“: Gewerkschaft warnt vor Abschaltung in Leuna

Stillstände in der Produktion haben beim Werk von Domo in Leuna normalerweise einen langen Vorlauf. Nicht nur die Gewerkschaft fürchtet daher im Falle einer kurzfristien Abschaltung Schäden an den Anlagen.

Leuna/MZ. - „Alle Beteiligten – von den Eigentümern, verbundenen Unternehmen bis hin zur Politik – müssen jetzt alles tun, um den Weiterbetrieb sicherzustellen.“ Mit dieser Forderung reagierte Stephanie Albrecht-Suliak, Regionalleiterin der Chemiegewerkschaft IGBCE, am Freitag auf die neuerlichen Hiobsbotschaften aus Leuna.