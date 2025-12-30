Von der Insolvenz des Unternehmens Domo in Leuna sind auch viele Zulieferer betroffen. Experten warnen davor, dass viele Produktionsketten im Chemiedreieck Mitteldeutschland reißen könnten.

Insolvenz von Domo: Welche anderen Unternehmen in Leuna betroffen sind (mit Grafik)

Das Chemieunternehmen Domo stellt in Leuna unter anderem hitzebeständige Kunststoffe her. Sollte das insolvente Unternehmen die Produktion einstellen, sind auch zahlreiche andere Firmen betroffen.

Halle/MZ. - Die Weihnachtsfeiertage sind für den halleschen Insolvenzverwalter Lucas Flöther alles andere als still und friedlich gewesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag beantragten die Chemie-Unternehmen Domo Caproleuna und Domo Chemicals eine Insolvenz. Der Zeitpunkt ist höchst ungewöhnlich, da auch die Insolvenzgerichte teilweise über den Jahreswechsel nicht arbeiten.