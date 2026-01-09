Beim insolventen Chemie-Unternehmen Domo ist die Zwischenfinanzierung geplatzt. Nun sollen die Anlagen abgeschaltet werden, dabei könnte es große technische Schäden geben.

Die Kunststoff-Produktionsanlagen von Domo sollen abgestellt werden. Das Werk soll in einen Notbetrieb gehen.

Leuna/MZ. - Das große Chemieunternehmen Domo Caproleuna hat am ersten Weihnachtsfeiertag überraschend Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther aus Halle wollte mit einer Zwischenfinanzierung den Betrieb der Anlagen fortführen und auf Investorensuche gehen. Doch der belgische Eigentümer stellt sich offenbar quer. Nun soll das große Chemiewerk mit mehr als 500 Mitarbeitern abgeschaltet werden. Laut Flöther drohen dabei technische Schäden. Im schlimmsten Fall entsteht eine Industrieruine. Wie konnte es soweit kommen? Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.