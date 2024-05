Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Wochenende die Pooltechnik eines 53-Jährigen in Aken in der Kaiserstraße in Brand geraten.

Pooltechnik gerät in Aken in Brand - Feuerwehr fährt von Jubiläumsfeier zum Einsatz

Aken/MZ/DHO. - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Wochenende die Pooltechnik eines 53-Jährigen in Aken in der Kaiserstraße in Brand geraten. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Die Feuerwehr wurde am Sonnabend gegen 20 Uhr alarmiert. Wegen der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Akener Wehr an diesem Tag sei man tatsächlich sehr schnell sehr zahlreich vor Ort gewesen, so Michael Kiel von der Akener Feuerwehr. Auch Reppichauer, Susigker, Kührener und Kleinzerbster Kräfte waren alarmiert.

Anwohner hätten den Qualm bemerkt, die Feuerwehr gerufen und sogleich mit dem Löschen begonnen. Solche Selbstlöschversuche seien aber nicht ungefährlich. Man riskiere schnell eine Rauchgasvergiftung, so Kiel. Der Schaden belaufe sich geschätzt auf etwa 1.000 Euro, heißt es in der entsprechenden Polizeimitteilung von Sonntag.