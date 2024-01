Am Freitagabend kamen Polizei und der Rettungsdienst in der Reilstraße zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ - Am späten Freitagabend kamen gegen 20 Uhr Polizei, Rettungswagen und Notarzt in der Reilstraße in Halle zum Einsatz. Im Bereich eines Innenhofes zu einem Mehrfamilienhaus in der Reilstraße wurde ein Mann mit einer Verletzung im Halsbereich aufgefunden.