In der Wolfensteinstraße soll ein großer Baum gefällt werden. Warum die Stadt hier einschreiten muss.

Umwelt in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Wolfensteinstraße im Paulusviertel muss ein Baum gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung im Ordnungs- und Umweltausschuss informiert hat, ist die Linde von der Weißfäule befallen. Der Pilz sei zunächst nicht sichtbar. Allerdings werden die Kronen der Bäume zunehmend lichter, was auf die Holzfäule hindeute. Bevor der Baum zur Gefahr für Anwohner und Passanten wird, will ihn die Stadt abholzen.