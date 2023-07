In drei Tagen wurden in Halle zwei Mal mit vorgehaltener Waffe Backwarengeschäfte ausgeraubt. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Die Bäckerei am Thomas-Müntzer-Platz wurde am Sonntag überfallen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Der Steinecke-Bäcker am Thomas-Müntzer-Platz im Paulusviertel ist ein kleiner Eckladen mit familiärer Atmosphäre. Die meisten Kunden sind Anwohner, die zu Fuß kommen – man kennt sich. Kleine Kinder bekommen oft einen Gratis-Keks in die Hand gedrückt, entsprechend beliebt ist das Geschäft bei den jüngsten Kunden. Aber am vergangenen Sonntag haben sich in der Bäckerfiliale dramatische Szenen abgespielt. Noch am Montag saß der Schock bei den Betroffenen tief.