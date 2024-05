Politische Botschaften inklusive: CSD in Dessau verspricht „Bunte Pracht statt blaues Wunder“

In diesem Jahr ziehen die Paradiesvögel beim CSD über fünfeinhalb Kilometer durch Dessau.

Dessau/MZ. - Nicht allein Pfingsten, Museumstag und Flugplatzfest stehen am Wochenende vor der Tür - der vierte Christopher Street Day (CSD) macht die Stadt an Mulde und Elbe am Sonnabend noch einmal um einiges bunter. Das Fest beginnt um 12 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz, wo Menschen aller Altersgruppen die Vielfalt des Lebens feiern.

Der Tag steht unter dem Motto „Bunte Pracht statt blaues Wunder“ und hat neben bunten Kostümen und tanzenden Menschen auch politische Botschaften im Programm: Hinter der ausgelassenen Party steht beim CSD zugleich die Forderung für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Menschen.

Sieben Parteien und Wählergruppen hatten bis Dienstag ihre Teilnahme am Fest und Dialog in Dessau angemeldet, teilte die Projektgruppe CSD Sachsen-Anhalt mit. So gibt es auf dem Marktplatz neben Ständen der etablierten Parteien FDP, SPD, Linke und Grüne auch die der Wählervereinigung, der Piraten und des Tierschutzvereins.

Demonstrationsstrecke ist fünfeinhalb Kilometer lang

Um 13 Uhr macht sich dann die große CSD-Demonstration auf den Weg durch die Stadt. Die rund fünfeinhalb Kilometer lange Tour führt nach Angaben des Veranstalters von der Steinstraße, Askanische Straße auf die Kavalierstraße bis zur Friedrichstraße, dann über die Fritz-Hesse-Straße zur Bitterfelder Straße und zum Bahnhof und auf die Bahnhofsbrücke.

Über die Heinrich-Deist-Straße geht es zum Seminarplatz und von da zieht der bunte Zug der Paradiesvögel über die Kleist-Straße auf der Antoinettenstraße zurück über die Bahnhofsbrücke in Richtung Wolfgangstraße und Dessau-Nord.

Dort schließt sich der Kreis über Karlstraße und Wörlitzer Straße. Die Rabestraße führt dann zur Zerbster Straße und zurück zum Marktplatz. Hier herrscht noch lange Trubel, bevor ab 22 Uhr im Dormero-Hotel die große CSD-Abschlussparty steigt.

Änderungen im Busverkehr an Haltestellen nachzulesen

Wegen CSD und Flugplatzfest gibt es am Wochenende Änderungen im Busverkehr. Wie die Verkehrsbetriebe der DVV-Stadtwerke mitteilten, werden am Sonnabend, 18. Mai, ganztägig die Buslinien 16, N2 und N3 über die Kavalierstraße umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen „Rathaus“ und „Zerbster Straße“ in der Fußgängerzone. Bedient werden dafür die Haltestellen „Bauhausmuseum“, „Museum Nord“ und „Georgenkirche“.

Aufgrund des „Hugo-Junkers-Festes“ in Kleinkühnau und auf dem Flughafen werden die Haltestellen „Schule Kleinkühnau“, „Mosigkauer Straße“ und „Amtsweg“ bis Sonntag, 12 Uhr nicht durch die Linie 12 bedient, bitten die Stadtwerke ihre Kunden, die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.