Halle (Saale) - Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen in Halle eine Bäckerfiliale überfallen, Geld erbeutet und ist anschließend geflohen.

Er habe die Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese sei der Forderung des mit einem Tuch oder Schal vermummten Täters nicht nachgekommen, woraufhin dieser die gesamte Kassenlade in einem Beutel mitnahm.

Passanten, die das Geschehen vor dem Geschäft mitbekamen, verfolgten den Mann, der auf einem Fahrrad flüchtete. Laut Polizei ließ der Täter die Kasse, Geld sowie das Fahrrad im Bereich Schleiermacherstraße zurück. Er flüchtete dann weiter Richtung Reilstraße, dort verlor sich seine Spur, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich in der südlichen Innenstadt in Halle ein ähnlicher Fall in einer anderen Bäckerfiliale ereignet. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang gibt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage am Sonntag. Zeugen hatten die Täter in beiden Fällen als schlank beschrieben, auch erfolgte die Flucht in beiden Fällen per Fahrrad.