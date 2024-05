Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ. - In den Becken der Wasserkaskade des Schlossparks Ballenstedt und am Damm des Schlossteiches sind Baugrunduntersuchungen durchgeführt worden - in Vorbereitung einer umfangreichen Parksanierung, die dank eines Förderprogramms des Bundes zur Anpassung an den Klimawandel möglich ist. Drei Millionen Euro stehen Ballenstedt dafür zur Verfügung.