Pädagogen-Ausbildung an der Uni Halle „Funke muss überspringen“: Wie Physiker Haseloff Lehramt-Studenten für den Beruf motiviert

Sachsen-Anhalt fehlen Hunderte Lehrer, vor allem in den Naturwissenschaften. Am Mittwoch besichtigte Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) in Halle die Physiklehrer-Ausbildung: Er will der Jugend Lust auf Naturwissenschaften machen.