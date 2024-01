+++ TICKER STADTRAT HALLE +++ Liveticker aus dem Stadtrat in Halle: Gremium beschließt stärkeren Baumschutz

Der Stadtrat kommt am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Das Gremium diskutiert über Plätze an weiterführenden Schulen, ein Großprojekt in Neustadt sowie angemessene Mieten in Halle.