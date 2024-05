Am Montagabend musste die Feuerwehr zum alten RAW-Gelände am Hauptbahnhof Halle ausrücken.

Unratbrand: Feuerwehreinsatz auf RAW-Gelände in Halle

Brand in Halle

Halle (Saale) - Am Montagabend hat es erneut auf dem alten RAW-Gelände in der Karl-von-Thielen-Straße gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr, hat Unrat in einem der alten Gebäude gebrannt.

Das Feuer konnte schnell durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit Einsatzkräften der Feuerwache Büschdorf und der Südwache. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.