Stadtentwicklung durch wissenschaft und Wirtschaft Rettung durch Bauprojekt: Neuer Bildungscampus für Halle-Neustadt

Für ein lange geplantes Bauprojekt in Neustadt stellt das Land Sachsen-Anhalt erstmals Fördergeld in Aussicht. Nur leider viel weniger als ursprünglich kalkuliert. Ein stilprägender Bau in Halle soll daher weichen.