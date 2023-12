Baumschutz in Halle: Im Sommer werden Bäume auch an der Pauluskirche mit Gießsäcken vor Trockenheit geschützt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Nach längerer Diskussion hat der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung am Donnerstagabend seine Abstimmung über eine neue Baumschutzsatzung vertagt. In der gut zweistündigen Diskussion kam auch die Frage nach dem Sinn einer Verschärfung des Regelwerks auf. Johannes Menke (Freie Wähler) sprach von einem „bürokratischen Monster“, CDU-Stadtrat Andreas Scholtyssek wollte wissen, weshalb in der Stadt Bäume stehenbleiben sollten, die in der freien Landschaft gefällt werden würden. Alexander Raue (AfD) stellte in Frage, dass dem Entwurf der Verwaltung zufolge künftig auch die Entfernung von Nadelbäumen genehmigt werden müsste.