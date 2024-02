Halle (Saale)/MZ - Drei Jahre lang statt das ehrwürdige Bankhaus leer, nun ist für den denkmalgeschützten Innenstadt-Bau eine neue Nutzung in Sicht: Der städtische Fachbereich Gesundheit zieht im nächsten Jahr in das Eckgebäude Straße der Opfer des Faschismus 1/Wilhelm-Külz-Straße 10. In den kommenden Monaten solle der Bau saniert werden, um den Vorgaben für einen barrierearmen Verwaltungsstandort zu genügen, heißt es in einer Mitteilung der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG), zu deren Bestand das Haus gehört.

So erhalte der viergeschossige Bau Plattformlifte für einen stufenlosen Zugang, einen weiteren Aufzug sowie Waschtische in Büros und Behandlungsräumen. „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit der Stadt auf einen langfristigen Mietvertrag verständigen konnten. Damit kommt wieder Leben in das 5.000 Quadratmeter große Gebäude und die Bürger erhalten eine zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen“, kommentierte HWG-Chefin Simone Danz.

Halles größte Wohnungsgesellschaft will 2024 insgesamt 41 Millionen Euro in den Bestand investieren

Das Vorhaben ist Teil des 41 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms der HWG für 2024. Rund 18 Millionen Euro seien für Instandsetzung und Instandhaltung vorgesehen, heißt es. „Wir setzen unsere Investitionen im Bereich der energetischen Sanierungen fort. Dies ist aktuell der bestmögliche Weg, um im Interesse unserer Mieterschaft die Voraussetzungen zu schaffen, die Heizkosten zu minimieren und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, wird die Geschäftsführerin weiter zitiert. Energetisch sanieren will die HWG in der Salzstraße 1–3 und 4–6 sowie die Große Klausstraße 8–10. Entsprechende Arbeiten sind auch am Hechtgraben 1–10 in Heide-Nord geplant.

Halles größte Wohnungsgesellschaft will auch in ihren Unternehmenssitz investieren. In der Wilhelm-Külz-Straße 19/20 soll eine Photovoltaik-Anlage für den Eigenverbrauch installiert werden. HWG-Chefin Danz verwies auf die Bereitschaft zu weiteren entsprechenden Investitionen: .„Gern würden wir noch viel mehr Photovoltaikanlagen auf unsere Dächer montieren. Allerdings fehlt es noch an dem gesetzlichen Rahmen, um für die Mieterschaft wie für unser Unternehmen gleichermaßen einen wirtschaftlichen Nutzen aus PV-Anlagen im Rahmen von Mieterstrommodellen darstellen zu können.