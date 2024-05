Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen - Am Dienstag wurde die Bundespolizei von einer Zugbegleiterin über eine Leistungserschleichung auf der Strecke von Köthen in Richtung Halle (Saale) informiert. Der männliche Reisende war zuvor bereits in einem Regionalexpress auf der Strecke Magdeburg - Köthen ohne Ticket festgestellt worden. Da er auch dort nicht bereit war, den Fahrpreis nachträglich zu entrichten, wurde er von der Zugbegleiterin von der Weiterfahrt ausgeschlossen und am Bahnhof Köthen des Zuges verwiesen.