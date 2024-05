Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Am Bernburger Saale-Ufer in Höhe der Töpferwiese will der Salzlandkreis in diesem Jahr einen 70 Meter langen öffentlichen Anlegesteg installieren. Das hat Konsequenzen für den dort beheimateten privaten Bootsverleih von Boris Funda: Der 58-Jährige hat zu Saisonbeginn seine sechs Motorboote allesamt an einen Interessenten aus Calbe verkauft.