Nach einem Brand in der Bitterfelder Innenstadt am Mittwochnachmittag ermittelt nun die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

20.000 Euro Sachschaden und ein geretteter Hund - Kripo sucht Zeugen nach Brand in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - In der Bitterfelder Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand mit hohem Sachschaden gekommen, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Wie die Bitterfelder Feuerwehr der MZ vor Ort mitteilte, wurden gegen 16 Uhr Flammen und Rauchwolken auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses am Teichwall, auf dem sich ein Schuppen befindet, festgestellt. Wie Einsatzleiter André Hempel erklärte, sei die Brandursache noch ungeklärt.