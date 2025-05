Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Westdorf und Mehringen präsentieren sich einer achtköpfigen Jury von ihrer besten Seite

Westdorf und Mehringen zeigen einer Jury, was das Leben in ihren Orten so besonders macht. Sie wollen Landessieger bei „Unser Dorf hat Zukunft“ werden.