Leben und Leben im Naturpark haben in der Rösaer Grundschule große Bedeutung. Das wird der Einrichtung nun mit Brief und Siegel bescheinigt. Die Ehre kommt von ganz oben.

Rösa/MZ. - Die Grundschule „Am Schlosspark“ in Rösa steht vor einem Quantensprung. Sie wird Naturparkschule und damit nach dem Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen erst die zweite Einrichtung dieser Art im sachsen-anhaltischen Teil des Naturparks Dübener Heide. Am Freitag, 23. Mai, wird der Rösaer Schule der Namenszusatz offiziell verliehen. Das hat Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, bestätigt. Die Schule selbst kündigt auf ihrer Homepage zudem ein Sommerfest an. Gefeiert wird zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Schulhof und im angrenzenden Park.