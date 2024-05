Im Bereich des Aussichtspunktes Brockenblick ist am Himmelfahrtstag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sowie das Löschflugzeug sind im Einsatz.

Blankenburg (ue) - Einsatz für die Feuerwehren aus Blankenburg, Hüttenrode und Heimburg und für das Löschflugzeug des Landkreises Harz: Aus bislang noch unbekannten Gründen ist im Bereich des Aussichtspunktes Brockenblick ein Feuer ausgebrochen.

Kurz vor 14 Uhr war der Feuerwehr Blankenburg eine unklare Rauchentwicklung im Bereich der Otto-Ebert-Brücke signalisiert worden, heißt es auf der Facebook-Seite der Wehr.

Betroffen ist ein Areal von etwa 900 Quadratmetern, teilte Blankenburgs Stadtwehrleiter Werner Greif mit. Da sich der Brandort an einem Steilhang befindet, ist auch das Löschflugzeug im Einsatz, das zuvor noch beim Flugplatzfest in Ballenstedt vorgeführt wurde. Nunmehr pendelt die Maschine zwischen dem Flugplatz in Ballenstedt und dem Brandort, wo sie alle 20 Minuten Wasser abwirft.

Während der Löscharbeiten ist die Bundesstraße 27 im betroffenen Bereich voll gesperrt.