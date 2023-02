Halle (Saale)/MZ - Ein üppiger Grünkohl ragt aus einer schwarzen Kiste. Rote-Bete-Säfte stehen in Glasflaschen daneben aufgereiht. Joghurt und Milch sind in einer geschlossenen Truhe verstaut. Die Lebensmittel holen Kunden immer mittwochs im Laufe des Nachmittags in der „Alik.Ramen.Bar“ in der Ludwig-Wucherer-Straße ab. Bestellt und bezahlt haben sie schon im Internet.