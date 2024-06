Tagesvater Markus Paschek ist unverschuldet in Not.

Wormsleben/Magdeburg/MZ. - Finanzielle Nöte brachten Tagesvater Markus Paschek aus Wormsleben dazu, eine Petition an den Landtag von Sachsen-Anhalt zu richten. Nun scheint eine Lösung in Sicht. Was war passiert? Eine vermeintlich gute Sache, die im KiföG festgeschrieben ist, die Geschwisterkindregelung, fiel dem Tagesvater derb auf die Füße. Eltern, die mehr als ein Kind in einer Tageseinrichtung betreuen lassen, wird ein Rabatt gewährt, sprich Vater Staat übernimmt den Elternbeitrag. Eine tolle Idee. Im Falle von Pascheks Tagespflege trägt Vater Staat aktuell den Elternbeitrag für drei von fünf Kindern.