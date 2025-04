Ein Projekt der Kindertagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ sorgt in Wimmelburg für Aufsehen. Wie Passanten auf Plakate gegen Hundekot reagieren.

Hortkinder hängen in Wimmelburg Plakate gegen Hundedreck auf

Kinderland am Friedrichsberg

Wimmelburg/MZ. - Die Hortkinder der Kindertagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ in Wimmelburg haben ihren selbst gewählten Auftrag erfüllt. Nun liegt es an den Einwohnern, ob das Projekt der Mädchen und Jungen den gewünschten Erfolg erzielt.