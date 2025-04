Merseburg/MZ. - Der Platz nahe der Feuerwehr im Merseburger Ortsteil Trebnitz wächst sich immer mehr zum zentralen Treffpunkt in der kleinen Ortschaft aus: ein Spielplatz für Kinder, Fitnessgeräte für Erwachsene, ein Boule-Platz und die Wetterschutzhütte – so einiges ist in den vergangenen Jahren mit Unterstützung der Stadt, Hilfe von Sponsoren und natürlich dank der Trebnitzer selbst entstanden.

Die Schutzhütte hat jetzt auch endlich ihre Inneneinrichtung bekommen. „Dafür hatten wir uns beim letzten Bürgerbudget unserer Stadt beworben, und es hat geklappt“, freut sich Ortsbürgermeister Andreas Zieger. Dank der Stimmen, die das Dorfprojekt erhalten hat, bekamen die Trebnitzer 900 Euro. „Für das Geld haben wir das Holz gekauft und entsprechend zuschneiden lassen. Zusammengebaut und lasiert haben wir alles alleine, sonst wäre das Ganze ja viel teurer geworden“, erzählt er. Premiere für das ganze Dorf, war am Karfreitag, als trotz nicht so schönen Wetters ein kleines Osterfeuer in einer Tonne angezündet wurde. „Wir waren aber vorsichtig, weil es ja in den vorangegangenen Tagen so trocken war.“

Nur etwas mehr als 130 Erwachsene und Kinder wohnen in dem Dorf, aber was die losmachen, kann sich wirklich sehen lassen. Und die Schutzhütte sei auch nicht nur dazu da, Schutz vor Wind und Regen zu finden. „Hier sollen sich die Leute auch einfach mal treffen können“, sagt Andreas Zieger. „Das soll wie eine Begegnungsstätte sein.“ Christine Preiße, die direkt gegenüber wohnt, hatte ihre Premiere in der Schutzhütte schon ein paar Tage vor Ostern. „Ein paar Bekannte saßen in der Hütte und da hab’ ich mich dazugesetzt, und wir haben ein bisschen geschwatzt.“ Die 77-Jährige hat auch für die Bepflanzung der Blumenkästen gesorgt und kommt auch immer mal mit der Gießkanne rüber.

Mittlerweile wurde auch der neue Boule-Platz eingeweiht. „Fünf oder sechs Leute haben beim ersten Mal gespielt und das Ganze ausprobiert“, so Zieger. Wann es das erste Turnier geben werde, müsse man sich noch überlegen, schmunzelt der 68-Jährige. „Der Platz ist im Übrigen öffentlich und darf von jedem genutzt werden. Wir würden uns jedenfalls darüber freuen.“