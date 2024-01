Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das Magdeburger Immobilienunternehmen Filor und Pfeffer bietet ab sofort und kurzfristig Besichtigungstermine für die Freyberg Brauerei in Halle an. So würden die ersten Wohnungen in der einstigen Brauerei nun in die Vermietung gehen.