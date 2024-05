Himmlisches Vergnügen in Aue-Aylsdorf

Sieghard Burggraf läutete zu Christi Himmelfahrt und viele Menschen kamen, um gemeinsam in Aue-Aylsdorf zu feiern.

Zeitz/MZ. Himmlisches Vergnügen erlebten Jung und Alt am Männertag. Traditionell begann der kirchliche Feiertag Christi Himmelfahrt in der Kirche Aue-Aylsdorf mit einem Gottesdienst, den Pfarrerin Anja Christoph gestaltete. Währenddessen füllte sich der Pfarrgarten, wurde der Grill angeschmissen und die Frauen des Heimatvereines bereiteten das Café vor. Weiße Decken und bunte Blumen schmückten die Tische. Dabei funktionierte das kirchliche und sakuläre Miteinander ausgesprochen gut. „Wir bieten 27 Kuchen und Torten, darunter natürlich der Aylsdorfer Kirschkuchen“, verriet Carina Lautenschläger aus der Runde der Helferinnen. Auf der Straße leiteten 23 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zeitz und Aue-Aylsdorf die Aufstellung des Umzuges. Farbenfroh und voller Lebenslust. So wurde die bunt geschmückte Maie auf dem Anhänger einmal durch Aue-Aylsdorf gefahren und schließlich im Garten aufgestellt.