Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Roßlau einen Autofahrer kontrolliert, der augenscheinlich Drogen konsumiert hatte.

Autofahrer ist am frühen Morgen unter dem Einfluss von Cannabis in Roßlau unterwegs

Symbolbild: Die Polizei hat in Roßlau einen Autofahrer kontrolliert. Mehrere Tests reagierten positiv auf Cannabis.

Roßlau/MZ. - Die Polizei hat am Mittwoch, 8. Mai, gegen 7.15 Uhr in der Roßlauer Ölpfuhlallee einen Autofahrer kontrolliert. Das Verhalten des 31-Jährigen und ein durchgeführter Pupillentest deuteten auf den Konsum von Drogen hin, was auch ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Urintest bestätigte, der positiv auf THC reagierte. Im Krankenhaus wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.