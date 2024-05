Dessau/MZ. - Polizisten ist am Mittwoch, 8. Mai, in Dessau-Nord ein Autofahrer ins Netz gegangen, der schon mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Sie beobachteten den 31- Jährigen beim Fahren in der Schillerstraße und sprachen ihn dann nach dem Parken des Daimler Benz Vito in der Albrechtstraße an.

Dabei stellte die Streife den fehlenden Führerschein fest - wie auch schon drei Mal zuvor seit einer eingetragenen Sperre. Aufgrund der Aussagen des Mannes vor Ort war davon auszugehen, dass er sein Fahrzeug auch weiterhin im öffentlichen Verkehr führen wird. Das machte eine Sicherstellung des Vito zur Gefahrenabwehr notwendig. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.