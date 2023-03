Ein mehrteiliges Fotobuchprojekt hält die Entwicklung der Saalestadt in Jahrzehnt-Schritten fest. Begonnen wird mit dem Kapitel 1870 bis 1880.

Halle (Saale)/MZ - Halle-Bücher gibt es viele. Aber wie sich Halle im Laufe der Jahrhunderte wirtschaftlich, baulich und damit auch optisch verändert hat und weiter verändern wird, lässt sich am besten in einem fortlaufenden Foto-Projekt beobachten. Genau ein solches hat sich der hallesche Fotograf Steffen Schellhorn vorgenommen – und mit einem ersten Band seiner neuen Ausgabe der „Halle-Edition“ auch in die Tat umgesetzt.