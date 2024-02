Halle (Saale) - Der Lions Club „Halle Fünf Türme“ verteilt am Rosenmontag mehr als 3500 Pfannkuchen an Pflegeheime, Schulen und Unternehmen in Halle und im Saalekreis. Abgeholt wurden die Pfannkuchen am Montagmorgen um 7 Uhr bei Globus in der Dieselstraße.

Die Pfannkuchen konnten vorab bestellt werden. Am Rosenmontag werden diese durch die Mitglieder des Lions Clubs „Halle Fünf Türme“ an die Betriebe und Unternehmen geliefert.

Die Unternehmen bedanken sich auf diese Weise bei Ihren Mitarbeitern oder Kunden oder lassen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen oder auch Schülerinnen und Schülern am Rosenmontag eine süße Überraschung zukommen.

3.500 Pfannkuchen wurden am Montag bei Globus abgeholt. (Foto: Marvin Matzulla)

Mit dem Erlös werden die Klinik-Clownsnasen bei Ihrer Arbeit unterstützt. Die Klinik-Clownsnasen haben es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranken Kindern den Klinikaufenthalt ein wenig angenehmer zu gestalten.

Sie sind in der Universitätsklinik Halle sowie dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara unterwegs. Durch Musik, Zauberei und Clownerie versuchen die Klinikclowns die Stimmung der kleinen Patienten aufzuhellen und so die Krankheit für einen Moment in den Hintergrund rücken zu lassen.

Der Lions Club „Halle Fünf Türme“ wurde 1993 als erster Damen Lions Club in Halle gegründet und engagiert sich für verschiedene soziale Projekte. Die Pfannkuchenaktion zum Rosenmontag findet 2024 zum ersten Mal statt.

Unterstützt wird die Aktion von der Meisterbäckerei GLOBUS Halle Dieselstraße, die die lecken Pfannkuchen bäckt und zum Selbstkostenpreis abgibt. Verkauft wurden die Pfannkuchen für 1.11 Euro, teilte Präsidentin Haik-Silke Zeisler mit.