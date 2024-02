Ausgelassene Stimmung am Rosenmontag: Die Saalestadt feiert Karneval mit dem größten Umzug, den es hier je gab. Warum es Bürgermeister Geier besonders schwer hatte.

Rosenmontagsumzug in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Konfettiregen, Bonbonhagel und knallige Musik: Der Rosenmontagsumzug war ein unbeschwertes Vergnügen für die 49 Vereine, die bei der längsten jecken Parade jemals in Halle mitgemacht haben. Hunderte Hallenser säumten die Straßen, mal dichter gedrängt wie am Mühlweg und in der Leipziger Straße, mal auch etwas luftiger.