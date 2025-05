Volleyball in Mansfeld-Südharz Die Volleyballer vom MSV Hettstedt gehen nächste Saison in der Landesoberliga an den Start

Die Volleyballer aus Hettstedt dürfen in der kommenden Saison in der Landesoberliga an den Start gehen. Wie das möglich geworden ist und welche Herausforderungen sportlich und organisatorisch auf den MSV zukommen.