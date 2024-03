Fünf Feuerwehren in Mansfeld-Südharz werden mit Drohnen ausgestattet

Eisleben/MZ. - Das Lächeln in den Gesichtern der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ist nicht zu übersehen. Der Grund der Freude: Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hat aus dem Zweckvertrag der PS-Lotteriegesellschaft 75.000 Euro in die Anschaffung von fünf hochmodernen Multi-Copter-Drohnen investiert, die den Feuerwehren der Städte und Gemeinden in Mansfeld, Gerbstedt, Allstedt, Roßla sowie Röblingen bereitgestellt werden.

Anschaffung der Drohnen war Gemeinschaftsprojekt

„Als der Anruf von Frau Hildebrandt kam und diese bestätigte, dass die Sparkasse Mansfeld-Südharz fünf Drohnen kaufen würde, musste ich mich erst einmal vor Freude setzen“, sagte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Christian Hanß am Dienstagabend bei der feierlichen Übergabe der Drohnen überglücklich. „Die Drohnen erleichtern die Arbeit der Kameraden und Kameradinnen um ein Vielfaches“, fügt Hanß an.

Die Anschaffung der Multi-Copter-Drohnen war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Sparkasse Mansfeld-Südharz und dem Kreisfeuerwehrverband Mansfeld-Südharz. „Als die Sparkasse damals an uns als Kreisfeuerwehrverband herantrat und uns mitteilte, dass sie unseren Verband mit 75.000 Euro unterstützen möchte, war klar, dass wir mit dieser unerwartet hohen Summe Drohnen für Freiwillige Feuerwehren anschaffen werden“, so Hanß über die konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld.

„Es ist uns eine Ehre, die Feuerwehren unterstützen zu dürfen, denn sie sind es, die unser aller Leben sicherer machen“, bedankte sich Michael Näher, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mansfeld-Südharz, in Richtung der vielen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren.

Erkundung aus der Luft

Was können diese Drohnen leisten und wofür werden sie zukünftig eingesetzt? Dazu erklärte Alexander Laßbeck, Gemeindewehrleiter des Seegebietes Mansfelder Land, dass diese Drohnen bis zu einer Höhe von 120 Meter aufsteigen und die Einsatzstellen so in kurzer Zeit komplex erkunden können.

Diese Multi-Copter-Drohnen kommen künftig zum Einsatz. (Foto: Kathrin Labitzke)

Mit den verbauten Kameras ist sowohl Zoomen als auch Filmen möglich, schildert Laßbeck weiter. Zudem können durch die verbaute Wärmebildkamera beispielsweise Glutnester für die Einsatzkräfte sichtbar und auch vermisste Personen ausfindig gemacht werden.

„Das ist ein Stück mehr Sicherheit für alle“, meint der Bürgermeister der Stadt Mansfeld, Andreas Koch (FBM), und Enrico Buchmann, Gemeindewehrleiter von Mansfeld, ergänzt: „Die Drohnen sind ein Fortschritt für jede Feuerwehr, denn mit ihrer Hilfe kann in kurzer Zeit ein sehr großes Einsatzgebiet überschaut werden.“ Zudem merkt Buchmann an, dass die Gemarkung von Mansfeld schon allein zu 30 Prozent aus Waldfläche besteht.

Zertifikat für „Fernpiloten“

Auch für das Seegebiet Mansfelder Land ist der zukünftige Einsatz der Drohnen ein enormer Fortschritt und Gewinn, wie Bürgermeister Martin Blümel (parteilos) hinsichtlich des Süßen Sees betont: „Mit Hilfe der Drohnen können die Boote für die Wasserrettung zukünftig gezielt navigiert werden.“

Zum Steuern der Multi-Copter-Drohnen mussten Einsatzkräfte der jeweiligen fünf Wehren im Vorfeld einen Drohnenführerschein ablegen, der ebenfalls von der Sparkasse Mansfeld-Südharz finanziert wurde. Im Zuge der Übergabe bekamen die Kameraden das Zertifikat als zukünftige „Fernpiloten“ aus den Händen von Michael Näher und Annett Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse, am Dienstagabend feierlich überreicht.