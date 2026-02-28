weather wolkig
  4. Junge Schauspielerin am Theater Eisleben: „Die Abwechslung gefällt mir sehr“

„Cabaret“, Kinderstück und jetzt der Klassiker „Der zerbrochne Krug“: Wie sich die Schauspielerin Vivian Micksch am Eisleber Theater eingelebt hat.

Von Jörg Müller 28.02.2026, 10:00
Vivian Micksch in ihrer ersten Hauptrolle am Eisleber Theater: Sally Bowles im Musical „Cabaret“.
Vivian Micksch in ihrer ersten Hauptrolle am Eisleber Theater: Sally Bowles im Musical „Cabaret“. (Foto: Theater Eisleben/Julia Fenske)

Eisleben/MZ - Dass eine Schauspielabsolventin in ihrem ersten Engagement gleich mit einer Hauptrolle in einer großen Musical-Produktion startet – das dürfte nicht in vielen Theatern möglich sein. Frank Martin Widmaier, der zu Beginn dieser Spielzeit die Intendanz im Eisleber Theater übernommen hat, hat Vivian Micksch diese Chance gegeben.