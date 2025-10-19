weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Am Theater Eisleben zeigt der neue Intendant Frank Martin Widmaier das Musical „Cabaret“ – als eine Mischung aus Kammerspiel und großer Show. Was er sonst noch vorhat.

Von Jörg Müller 19.10.2025, 17:20
„Cabaret“ in Eisleben: Vivian Micksch als Sally Bowles und die Kit-Kat-Girls
„Cabaret“ in Eisleben: Vivian Micksch als Sally Bowles und die Kit-Kat-Girls Foto: Julia Fenske/Theater Eisleben

EISLEBEN/MZ. - Dass auch ein kleines Ensemble großes Theater bieten kann, hat die Bühne in Eisleben oft bewiesen. Das Haus, das zu DDR-Zeiten mehr als 200 Beschäftigte zählte und neben dem Schauspiel über ein Orchester, Ballett, Chor und Solisten verfügte, setzt mit heute neun fest angestellten Schauspielerinnen und Schauspielern ein ambitioniertes Programm von Kinder- und Jugendstücken über Kammerspiele und Komödien bis zu Klassiker-Inszenierungen und großen Revuen um.