Am Theater Eisleben zeigt der neue Intendant Frank Martin Widmaier das Musical „Cabaret“ – als eine Mischung aus Kammerspiel und großer Show. Was er sonst noch vorhat.

EISLEBEN/MZ. - Dass auch ein kleines Ensemble großes Theater bieten kann, hat die Bühne in Eisleben oft bewiesen. Das Haus, das zu DDR-Zeiten mehr als 200 Beschäftigte zählte und neben dem Schauspiel über ein Orchester, Ballett, Chor und Solisten verfügte, setzt mit heute neun fest angestellten Schauspielerinnen und Schauspielern ein ambitioniertes Programm von Kinder- und Jugendstücken über Kammerspiele und Komödien bis zu Klassiker-Inszenierungen und großen Revuen um.