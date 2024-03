Kräuterwanderung, Frühlingserwachen, Kreativmarkt, Frühjahrsputzaktionen und vieles mehr kann am Wochenende in Mansfeld-Südharz erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Kunsthandwerk gibt es in der Bahnhofshalle in Eisleben zu bestaunen, in Sangerhausen wird das „Frühlingserwachen“ groß gefeiert und nach langer Sanierungszeit kann das Schaubergwerk in Wettelrode wieder besichtigt werden. Dies und mehr gibt es am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.

Kreativmarkt im Bahnhof

Eisleben: Wenn es nach dem Aussteller-Interesse geht, „dann müssten wir hier anbauen“, sagt Maria Rauchfuß. Denn wenn die 79-jährige Eisleberin ihren Kreativmarkt organisiert, wird es regelmäßig eng in der Bahnhofshalle. Seit einigen Jahren bietet sie immer zu Ostern und zum Advent Künstlern, Kunsthandwerkern und Händlern aus der Region die Möglichkeit, sich den Besuchern zu präsentieren.

Neben vielen angestammten Ausstellerinnen und Ausstellern melden sich auch immer wieder Neue bei ihr. „Das läuft einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt Rauchfuß, die sich natürlich freut, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird. Was aber auch nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Bahnhofsgenossenschaft möglich sei.

Am kommenden Samstag, 23. März, ist es wieder so weit. Von 10 bis 17 Uhr sind Besucher beim 7. Osterkreativmarkt im Bahnhof Eisleben willkommen. 25 Ausstellerinnen und Aussteller sind diesmal dabei. Das Angebot umfasst unter anderem Blumengestecke, Perlenschmuck, Näharbeiten und Strickwaren, Klöppelspitze, Acryl- und Ölmalerei, Comic- und fotorealistische Zeichnungen, Fliesenmalerei, Keramik, Holzschnitzereien und Laubsägearbeiten, Hardanger-Stickerei und Papierkunst.

Zu den Ausstellerinnen und Ausstellern gehören der Comiczeichner und Autor Mathias Hoppe, die Floristikmeisterin Bertlis Kolkwitz aus Gerbstedt, die Malerin Christina Silabetzschki aus Röblingen, Christel Heller mit Gartenkugeln und anderem, Miniaturschnitzer Uwe Ehrt sowie die Helftaerin Sonja Friedling mit Schmuck. Edith Schmeier aus Langenbogen, die aus dem Erzgebirge stammt, präsentiert Klöppelarbeiten. Uta Gentkow aus Erdeborn bringt unter anderem Fliesenmalerei, Schmuck und aus Schallplatten gebastelte Uhren mit. Rauchfuß selbst bietet Perlen-Osterhasen und Osterkarten an und verkauft außerdem Gebäck und Osterstollen von Friwi aus Stolberg.

„Ich freue mich auch sehr, dass die Lebenshilfe wieder mit Keramik, Osterhasen und Gartenartikeln dabei ist“, sagt die Organisatorin. Zum ersten Mal wird Claudia Rüdel mit einem ihrer Therapieponys kommen, voraussichtlich von 11 bis 13 Uhr. Für die Verpflegung sorgt wieder Horst Friese mit seiner Gulaschkanone.

Kammerspiel feiert Premiere

Eisleben: Im Rahmen des Projekts „Bauernkriegspanorama“ feiert am Freitag das Stück „Haufen Uffruhr Fortschritt II“ Premiere am Theater Eisleben. Das Kammerspiel ist eine Zusammenarbeit der freien Theatergruppe „cobratheater.cobra“, der Eisleber Bühnen und der Hochschule Merseburg. Teil der Inszenierung ist „eine multimediale Installation, die das Publikum sowohl auf als auch hinter die Große Bühne, die Foyerbühne und die Garderoben führen wird“, heißt es. Die Premiere ist ausverkauft, für die Vorstellung am Samstag, 19.30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

Röhrigschacht öffnet wieder

Wettelrode: Nach gut einem Jahr Bauzeit ist es endlich soweit: Die Instandsetzungsarbeiten an der Schachtröhre des Schaubergwerks Röhrigschacht sind beendet und Besucher können das Bergwerk wieder besichtigen. Am 23. März ist allerdings erstmal nur eine „leise Wiedereröffnung“ geplant, weil es keine Parallelveranstaltung zum „Frühlingserwachen“ in Sangerhausen geben soll. Die offizielle Wiedereröffnung mit ein wenig mehr Tamtam gibt es dann am „Tag der Industriekultur“, dem 21. April.

Große Pflanzaktion

Wippra/Grillenberg: An den Pferdeköpfen zwischen Grillenberg und Wippra findet – initiiert von den Lions-Clubs in Mansfeld-Südharz – am 23. März eine Pflanzaktion statt. Hunderte von Freiwilligen haben sich bereits für die Aktion angemeldet, die vom Landesforstbetrieb Süd und dem Verein „Unser Wald“ organisiert wird. Und auch an Pflanzmaterial fehlt es nicht: Insgesamt 22.000 junge Baumsetzlinge stehen bereit, um als neuer Wald in die Erde zu kommen. Alle Helfer werden gebeten, feste Schuhwerk sowie wetterfeste Kleidung anzuziehen.

BBI-Akademie öffnet Türen

Eisleben: Die BBI-Akademie für berufliche Bildung lädt am 22. März zu einem Tag der offenen Tür nach Eisleben ein. Im Schulgebäude am Klosterplatz 24 werden zwischen 12 und 16 Uhr die angebotenen Pflegeberufe – „Pflegefachmann/-frau“ und „Staatlich anerkannte/r Pflegehelfer/-in“ – vorgestellt. Unter anderem werden in den Skills Labs – den Pflegelaboren, in denen Pflegesituationen simuliert werden können – praktische Übungen und Handgriffe gezeigt, teilt die BBI-Akademie in ihrer Ankündigung mit.

Kräuterwanderung

Südharz: „Die ersten Kräuter der Karstlandschaft“ sind Thema einer Sonntagswanderung, die das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am 24. März anbietet. Vom Wanderparkplatz am Bauerngraben an der Straße zwischen Roßla und Agnesdorf (L 234) führen Katharina Bolle-Katthöver und Annegret Laube ab 14 Uhr rund zwei Stunden durch die Natur und zeigen die Vielzahl und Vielfalt an essbaren Wildpflanzen auf, heißt es in einer Ankündigung. Festes Schuhwerk und witterungsangepasste Kleidung werden empfohlen.

Kindersachenbasar

Uftrungen: Nun schon zum 17. Mal wird am 22. und 23. März ein Kindersachen- und Spielzeugbasar in Uftrungen stattfinden. Wie es vorab heißt, können Baby- und Kinderkleidung, Umstandsmode, Spielzeuge aller Art, Bücher, CD und DVD, Autositze, Babyschalen, Kinderwagen, Laufräder, Dreiräder und Fahrräder angeboten beziehungsweise gekauft werden. Auch diesmal sollen zehn Prozent des Verkaufserlöses und 2,50 Euro Startgeld den Kindern in Uftrungen zugute kommen, heißt es weiter in der Ankündigung.

Frühlingserwachen

Sangerhausen: Den Auftakt für die 2024er Festsaison macht in Sangerhausen das „Frühlingserwachen“, das vom 22. bis 24. März im Zentrum stattfindet. Dabei ist vieles neu. So wird es beispielsweise erstmals eine Bühne an der Jacobikirche geben, wo bereits am Freitag von 17 bis 22 Uhr DJ Marcel Himmel aus Artern das Publikum mit „Housegemachtem“ unterhalten wird. Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstag geplant: Von 10 bis 17 Uhr marschieren vier Musikvereine im Zwei-Stunden-Rhythmus durch die Einkaufsstraßen.

Gottesdienst im Jugendzentrum

Sangerhausen: Einmal im Monat gibt es von der Ulrichgemeinde Sangerhausen einen besonderen und etwas anderen Gottesdienst am Samstag, also gerade samstags. Auch am Samstag, 23. März, lädt das Team der Ulrichgemeinde ins Jugendzentrum The’O’Door ein mit Theater, Musik der Gerade-Samstags-Band und viel Zeit zum Austausch bei Tee oder Kaffee im Anschluss. Rund um das Thema „Was glauben wir, was kommt?“ wird als Referent Gerry Wöhlmann aus Halle erwartet. Auch das Theaterstück und die Musik geben Anregungen rund um das Motto und Fragen des Glaubens.

Wer also Interesse hat, sich auf andere Weise auf die Karwoche und auf Ostern einzustimmen ist herzlich eingeladen. Der Gerade- Samstags-Gottesdienst sei ein Angebot für die ganze Familie, denn auch für eine Kinderbetreuung sei gesorgt.

Vortrag im Ohlen Huss

Roßla: Der Heimat - und Schlossverein Roßla lädt alle Interessierten am Freitag, den 22. März, 19.30 Uhr, ins Ohle Huss, Wilhelmstraße 18 in Roßla, zu einem Vortrag zu dem Thema: „Die alte Reichsstadt Nordhausen - ein virtueller Stadtrundgang durch die Straßen und Gassen vor ihrer Zerstörung“ ein. Referent des Abends ist der Stadtführer und Historiker Thomas Kopf aus Nordhausen.

Obstbaumveredlung wird geschult

Tilleda: Im Rahmen der Südharzer Obsttage 2024 findet in Tilleda am Samstag, 23. März, eine Schulung zur Veredlungen von Obstbäumen statt. Teilnehmer werden gebeten, ein Okuliermesser oder ein scharfes Taschenmesser mitzubringen. Die Teilnahme kostet 15 Euro, eine Anmeldung für den 13-Uhr-Kurs, bei dem es noch freie Plätze gibt, ist erforderlich, heißt es. Anmeldung beim Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz unter Tel. 034651/29 88 90

Fahrradtour durch Gipskarstlandschaft

Pölsfeld: Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (AHA) lädt am Samstag, 23. März, zu einer Fahrradexkursion ein. Diese führt, begleitet durch Regionalhistoriker Dieter Vopel, durch das FFH-Gebiet Gipskarstlandschaft Pölsfeld und Breiter Fleck und entlang der Gonna. Abfahrt ist bei grundsätzlich jedem Wetter um 10 Uhr am Bahnhof Riestedt. Angemessenes Schuhwerk und Rucksackverpflegung wird empfohlen.

Führung durch den Friedwald

Wettelrode: Informationen rund um das Thema „Friedwald“ Sangerhausen vermittelt eine kostenlose Führung am Samstag, 23. März. Ab 14 Uhr werden Friedwaldförster bei einem Spaziergang Fragen rund um die Bestattung in der Natur beantworten, heißt es. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald -Parkplatz, Im Grunde, Wettelrode.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Tel. 06155/84 81 00 oder online unter www.friedwald.de/sangerhausen erforderlich.

Klostermuseum lädt zu Thementag

Memleben: Einen Thementag „Archäologie“ bietet das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben am Samstag, 23. März, an. Einer Sonderführung zu den Grabungsstätten in Memleben ab 11.30 Uhr folgt um 13 Uhr eine geführte Wanderung zu den Hügelgräbern.

Frühjahrsputz in Wolferode

Wolferode: Mit Beginn des Frühlings ruft Wolferodes Ortsbürgermeister Jörg Gericke erneut zum Frühjahrsputz auf. Am Samstag, 23. März, sind alle Einwohner und Vereine der Ortschaft angehalten, die Hinterlassenschaften des Winters zu beseitigen und zu einem sauberen Ortsbild beizutragen.

Auf den Spuren der Spechte

Dietersdorf: Zu einer ornithologischen Wanderung durch die Wälder bei Dietersdorf lädt die Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz an diesem Sonntag, 24. März, ein. Von der Bushaltestelle Dietersdorf, Hintergasse, führt Bernd Ohlendorf vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt die Teilnehmer ab 7 Uhr auf die Spuren der Spechte. Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk werden empfohlen.

Rollsdorf putzt sich heraus

Rollsdorf: Am Samstag, 23. März, wird in Rollsdorf ein Frühjahrsputz stattfinden. Geplant ist ab 11 Uhr die Reinigung der Freiflächen rund um die Kirche, die Fertigstellung des Dorfeingangs an der Brücke und der neuen Bienenoase, die Pflanzung von Stauden und Blumen sowie der Holzschutzanstrich der Bänke.

Mundart im Rektorat

Mansfeld: Zu einem Nachmittag in Mansfelder Mundart lädt der Heimatverein Mansfeld am Freitag, 22. März, nach Mansfeld ein. Im Rektorat, Lutherstraße, wird ab 15.30 Uhr Gisela Hutschenreuter Geschichten passend zum Frühjahr und zum Osterfest vortragen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich, kündigt der Heimatverein an.