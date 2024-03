Das traditionelle „Frühlingserwachen“ im Sangerhäuser Zentrum fällt in diesem Jahr größer und regionaler aus als bisher. Was die neue Ahakultur GmbH als Veranstalter vorhat.

Was die Besucher beim traditionellen „Frühlingserwachen“ in Sangerhausen erwartet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Plakate weisen in vielen Schaufenstern und vor den Geschäften auf den Veranstaltungshöhepunkt hin. Am übernächsten Wochenende (23./24.März) steigt mit dem „Frühlingserwachen“ quasi der Auftakt für die 2024er Festsaison im Sangerhäuser Zentrum. Dabei ist vieles neu. Das Fest soll deutlich größer und vor allem regionaler ausfallen als in den Vorjahren.