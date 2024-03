Sangerhausen/MZ. - Der Aufruf der Lions-Clubs in Mansfeld-Südharz zu einer Pflanzaktion an den Pferdeköpfen ist auf eine riesige Resonanz gestoßen. Bis jetzt haben sich schon mehr als 500 Leute angemeldet, sagte die Sangerhäuser Lions-Präsidentin Marion Friz auf MZ-Anfrage.

Damit könnte das Waldpflanzen am 23. März alle bisherigen Aktionen dieser Art mit freiwilligen Helfern in MSH toppen. Die bislang größte hatte es im November 2021 mit rund 400 Leuten gegeben.

Freude über großen Zuspruch an der Pflanzaktion

„Der Zuspruch zeigt: Das Thema bewegt die Menschen, der Wald liegt ihnen am Herzen“, sagt Friz, die vor rund einem Jahr die Sache angestoßen hatte. Auch der Umstand, dass die Lions ein Jahr lang unterwegs waren, um Spenden für die Finanzierung der Setzlinge zu sammeln, und dabei für das Thema geworben haben, könnte jetzt mit zu der großen Beteiligung beigetragen haben, meint Friz.

Sie freut sich zudem darüber, dass die Helfer aus breiten Bevölkerungsschichten kommen. „Ganz viele junge Leute machen mit und komplette Familien haben sich angemeldet“, erzählt sie. Den Landesforstbetrieb Süd und den Verein „Unser Wald“, die die Aktion vor Ort organisieren, stellt der Ansturm unterdessen auch vor organisatorische Aufgaben.

22.000 junge Bäume können gepflanzt werden

Es werde jetzt noch eine zweite Pflanzfläche vorbereitet, sagt Eberhard Nothmann von „Unser Wald“. Man wolle Lehrlinge aus dem Landeszentrum Wald dafür gewinnen, sich an diesem Tag mit um die fachliche Anleitung der Leute zu kümmern.

An Pflanzmaterial soll es unterdessen nicht mangeln. Insgesamt 22.000 junge Baumsetzlinge stehen bereit, um als neuer Wald in die Erde zu kommen. Mit so vielen Helfern kann am 23. März bei der Wiederaufforstung kahler Flächen ein echter Ruck geschafft werden.

Am heutigen Dienstag wollen sich die Lions nochmals mit den Forstleuten und dem Waldverein abstimmen. Marion Friz weist indes darauf hin, dass die Helfer am 23. März an richtig feste Schuhe und derbe, wetterfeste Kleidung denken müssen und dass, wer kann, möglichst eigene Spaten oder Pflanzhacken mitbringen soll.