In der Mannheimer Straße in Dessau hat es am Freitag einen schweren Auffahrunfall gegeben, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Schwerer Auffahrunfall in der Mannheimer Straße in Dessau - VW schiebt Skoda auf Renault

Die Polizei war in der Mannheimer Straße in Dessau gefordert.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12. 40 Uhr. Die 44-jährige Fahrerin eines Renault sowie eine 55-jährige Fahrerin eines Skoda hatten die Mannheimer Straße in südlicher Fahrtrichtung befahren und mussten dann auf Grund einer Rotphase der Ampel auf Höhe der Kreuzung Weststraße verkehrsbedingt bremsen. Eine dahinter befindliche 63- jährige Fahrerin eines VW bemerkte das mutmaßlich zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug noch auf den davor befindlichen Renault geschoben.

Die Fahrerinnen des VW und des Skoda mussten leichtverletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle beräumt.

Am VW entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von geschätzten 10.000 Euro, am Skoda lag der Schaden im Heck- und Frontbereich in Höhe von etwa 7.000 Euro, am Renault beträgt der Schaden im Heckbereich etwa 4.000 Euro.