Im Bereich Anhalt der A9 wird es am Mittwoch, 10. Januar, nur zwei offene Autobahnauffahrten geben. Was Autofahrer wissen müssen.

Dessau/MZ - Im Bereich Anhalt der A9 wird es am Mittwoch, 10. Januar, nur zwei offene Autobahnauffahrten geben. Das hat die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer Pressemitteilung angekündigt. Grund seien mehrere versammlungsrechtliche Aktionen, die von 9 bis 13 Uhr angemeldet sind. Dies hatte der Bauernverband Anhalt angekündigt.

„Entsprechend der Anmeldung ist mit Verkehrseinschränkungen und Blockadeaktionen insbesondere durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu rechnen“, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau.

Ein Auffahrt in Richtung München ist in Anhalt nur an der Anschlussstelle Coswig möglich. In Richtung Berlin ist die Anschlussstelle Dessau-Süd offen. Zudem soll die Anschlussstelle Halle in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein.

Die Anschlussstellen Köselitz, Vockerode, Dessau-Ost, Thurland und Bitterfeld-Wolfen sind komplett in beide Richtung gesperrt.

Eine Abfahrt von der A9 soll in Anhalt an allen Anschlussstellen möglich sein.