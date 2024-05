In einer Regionalbahn auf der Strecke Leipzig - Bitterfeld hat es am Sonnabend einen Zwischenfall gegeben, nachdem ein Fahrgast ohne Ticket den Zug verlassen sollte. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

In einer Regionalbahn hat es am Sonnabend bei Petersroda einen Zwischenfall gegeben.

Petersroda/MZ. - In einer Regionalbahn auf der Strecke Leipzig - Bitterfeld eine Zugbegleiterin ins Gesicht geschlagen und ein eingreifende Zeuge vom Täter mit zwei Schraubenziehern bedroht worden. Das hat die Bundespolizei am Montag gemeldet - verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Der Zwischenfall hat sich am Sonnabend, 4. Mai, 20.10 Uhr ereignet. Ein bislang unbekannter Täter hatte die 60-jährige Zugbegleiterin attackiert und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die Kontrolleurin hatte den Mann zuvor wegen eines fehlenden Tickets von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Ein 23-jähriger couragierter Helfer drängte sich zwischen den Angreifer und der schockierten Bahnmitarbeiterin und begleitete den Unbekannten beim Halt in Petersroda aus dem Zug.

Auf dem Bahnsteig soll der Tatverdächtige dann unvermittelt zwei Schraubenzieher aus seiner Jackentasche gezogen und wild vor dem Zeugen gestikuliert haben. Dabei sei der Mann ihm bedrohlich nahe gekommen. Passiert ist aber nicht.

Die Zugbegleiterin erlitt durch den Angriff einen Schock, der Schlag hatte eine leichte Schwellung sowie einen Kratzer in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie brach ihren Dienst ab. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter entfernte sich in Petersroda in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Zur Tatzeit trug der Verdächtige eine blaue Jeans und eine hellbraune Jacke. Er war etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und hatte kurze schwarze Haare. Mit sich führte der Mann einen schwarzen Rucksack und einen weißen Beutel mit blauer Aufschrift.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. In diesem Zusammenhang benötigt die Bundespolizei die Mithilfe. Wer befand sich am Sonnabend zwischen 19.45 und 20.15 Uhr in der Regionalbahn oder auf dem Bahnsteig in Petersroda und konnte die Tat beobachten und kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise werden von der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Telefon: 0391 / 56549555) entgegen genommen.