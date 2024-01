Zu einer Kollision zwischen einem Lkw mit einer Rohrbrücke ist es am Dienstag gegen 10.45 Uhr in Bitterfeld, Zörbiger Straße, gekommen.

Unfall in der Zörbiger Straße in Bitterfeld - Auf Lkw geladener Bagger kracht gegen Rohrbrücke

Bitterfeld/MZ. - Zu einer Kollision zwischen einem Lkw mit einer Rohrbrücke ist es am Dienstag gegen 10.45 Uhr in Bitterfeld, Zörbiger Straße, gekommen. Laut Polizei fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Stadtmitte.

Hierbei stieß ein auf den Lkw geladener Bagger gegen eine Rohrbrücke, die über die Fahrbahn verläuft. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro. Die in der Rohrbrücke transportierten Stoffe traten nicht aus.