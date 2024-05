Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Die zweite Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat am 22. Mai 2024 einen 60-jährigen Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte 2023 zwei Menschen in einer Bitterfelder Arztpraxis angegriffen und schwer verletzt.