Pouch/MZ - Die Anreise zum Festival Sputnik Spring Break, das von Freitag bis Montagmorgen auf der Halbinsel Pouch am Goitzschesee bei Bitterfeld stattfindet, hat begonnen. Tausende Festivalbesucher reisen bereits am Mittwochmorgen an, der Verkehr staut sich in beide Richtungen.

