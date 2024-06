Welttag des Buches im Burgenlandkreis Erfolgreiche Mission Leserolle: Schüler gestalten Fenster der Gutenberg-Buchhandlung Zeitz

Aus der Aktion zum Welttag des Buches ist in der Sekundarschule am Schwanenteich in Zeitz ein Leseprojekt geworden. Die Ergebnisse sind jetzt in der Gutenberg-Buchhandlung zu sehen.