Pouch/MZ - Die Anreise zum Festival Sputnik Spring Break, das von Freitag bis Sonntagabend auf der Halbinsel Pouch am Goitzschesee bei Bitterfeld stattfindet, hat begonnen. Tausende Festivalbesucher reisten bereits am Mittwochmorgen an, der Verkehr staute sich in beide Richtungen.