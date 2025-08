Das Zörbiger Stadtbad wird auch 2025 nicht öffnen. Das musste Bürgermeister Matthias Egert am Dienstag verkünden. Was die Gründe sind.

Zörbig. - Im neuen Stadtbad in Zörbig kann in diesem Jahr nicht gebadet werden. Diese Hiobsbotschaft verkündete der Zörbiger Bürgermeister Matthias Egert am Dienstag per Facebook-Video.

Die Eröffnung des Freibades war ursprünglich für den 28. Juni 2025 geplant. Wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten musste sie jedoch kurzfristig auf den 1. August verschoben werden. Doch das neue Becken wurde bis heute nicht mit Wasser befüllt – und wird es vorerst auch nicht.

Neues Stadtbad in Zörbig wird 2025 nicht eröffnen

In dem Video machte Egert „etliche bauliche Mängel“ für die neuerliche Verzögerung verantwortlich. So habe man Rost in den Bestandsanlagen festgestellt. Es sei deshalb gefährlich, das Wasser ins Becken zu lassen.

Die Baumaßnahmen sollen nun in Ruhe und ordentlich zu Ende geführt werden. Im September ist ein Tag der offenen Tür geplant. Die Eröffnung soll nun Pfingsten 2026 stattfinden.

Die Bauarbeiten im Zörbiger Bad laufen seit 2024. Die Stadt investiert dort vier Millionen Euro unter anderem in ein neues Edelstahlbecken und eine neue Rutsche.