Ein Trog und eine Pumpe in der Bobbauer Dorfmitte wurden auf Vordermann gebracht. Geholfen haben dabei Spenden von Einwohnern. Die sollen sichnun am Brunnen treffen und erzählen.

Pumpe und Trog saniert: In der Bobbauer Dorfmitte gibt es ein neues Schmuckstück

Der Platz an der alten Pumpe in Bobbau soll zum Ort der Begegung werden. Zur Inbetriebnahme schauten viele Einwohner vorbei.

Bobbau/MZ. - Wasser ist Lebenselixier. „Wir hatten hier immer viel davon“, sagt Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU). Es sprudelte und floss Richtung Muldeaue. Mit Hand wurde gepumpt, in Trögen wurde gesammelt – über Jahrhunderte und auch in der jüngsten Vergangenheit. Da aber eher symbolisch. In der Straße „Am Berge“ wurde im Zuge der Straßensanierung eine Pumpe samt Trog zum Schmuckstück. Jetzt ist sie auf Vordermann gebracht worden.